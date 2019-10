Twee reünies voor 70e verjaardag Willem van Oranje College

REGIO • Het is feest bij het Willem van Oranje College: de christelijke middelbare school bestaat dit jaar 70 jaar.

Het jubileum wordt gevierd met twee reünies: op zaterdag 23 november op de locatie in Waalwijk en op donderdag 28 november in Wijk en Aalburg. Alle oud-leerlingen, oud-docenten en het huidige personeel zijn welkom.

Disneyland Parijs

Twintig jaar geleden gingen beide locaties van 'het Willem', zoals de school al decennia liefkozend door leerlingen én docenten wordt genoemd, nog met alle scholieren en leraren naar Disneyland Parijs vanwege het 50-jarig jubileum.

Zo groots pakt de school, opgericht in 1949, het ditmaal niet aan, vertelt Gonny Kramer, afdelingsleider en samen met collega-afdelingsleider Jan Huisman actief in de jubileumcommissie. "Je moet de viering van ons 70-jarig bestaan zien als de opmaat naar het 75-jarig jubileum. Over vijf jaar pakken we echt uit. Niet alleen omdat 75 jaar specialer is, maar ook omdat het Willem van Oranje College intussen is opgegaan in een scholengroep met drie middelbare scholen en vier basisscholen."

Een 70-jarig jubileum mag dan minder bijzonder zijn, het is te mooi om te negeren, vindt Lida Spuijbroek, locatiedirecteur in Wijk en Aalburg. "Op het Willem in Wijk en Aalburg werken nog medewerkers die ooit op De Sleutel, de Lagere Technische School (LTS) in Wijk en Aalburg, zijn begonnen. Zij lopen hier al 40 jaar rond."

De LTS fuseerde in 1989 met de huishoudschool (LHNO) in Zuilichem, een paar jaar later kwam daar nog de Koninklijke Emma-mavo uit Aalst bij. De nieuwe naam: De Maasstreek. Aan de andere kant van het water vonden in 1988 ook twee fusies plaats: de huishoudschool (LHNO) en de Ichtus-mavo, beiden uit Sprang-Capelle, werden één school. Vier jaar later fuseerde deze school met het Willem van Oranje College in Waalwijk; de huishoudschool werd daarmee afgestoten.

Laatste fusie

In 1995 vond de laatste fusie plaats: De Maasstreek sloot zich aan bij het Waalwijkse Willem van Oranje College: de geboorte van de vestiging in Wijk en Aalburg was een feit.

Kramer: "Ook in Waalwijk lopen collega's rond die ooit in Aalst of Sprang-Capelle hun carrière begonnen. Of andersom: leerlingen die in Waalwijk naar het Willem gingen en nu werken op de school in Wijk en Aalburg."

De fusies, vertellen Spuijbroek en Kramer, vonden plaats om de christelijke identiteit te behouden. De scholen zouden anders opgaan in katholiek onderwijs. Kramer: "Dat wilden niet alleen de verschillende schoolbesturen voorkomen, maar ook veel ouders van de leerlingen."

Docenten die een link hebben met zowel de locatie Waalwijk als Wijk en Aalburg zijn welkom op beide reünies. De eerste is op zaterdag 23 november in Waalwijk van 14:00 uur tot 16:30 uur Oud-docenten zijn om 11:00 uur al welkom. Op donderdag 28 november tussen 17:00 uur en 19:30 uur vindt de reünie in Wijk en Aalburg plaats.

Winterfair

De Aalburgse school combineert dit met de jaarlijkse winterfair, die om 13:30 uur begint. Tijdens beide reünies zijn er foto's van de oude schoolgebouwen te zien en kunnen bezoekers meelopen met rondleidingen door de huidige gebouwen. Tevens kunnen oud-leerlingen en oud-docenten herinneringen ophalen met elkaar.