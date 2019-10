Wijk en Aalburgse leerlingen veilig de weg op

WIJK EN AALBURG • Leerlingen van de J. Henri Dunantschool in Wijk en Aalburg kunnen veilig de straat op.

De ANWB was op de school te gast om onder de noemer 'Streetwise' verkeerslessen te geven.

In de klas kregen groep 1 en 2 les over hoe ze het beste over konden steken.

In de gymzaal was voor groep 3 t/m 4 een hele straat nagebootst, waar een elektrische auto rond reed, waar de leerlingen konden fietsen en lopen, maar waar ze ook goed op moesten letten op stoplichten, zebrapaden en de overige weggebruikers.

Lesauto

Groep 5 en 6 mochten naar buiten en konden met behulp van een ANWB-lesauto zelf aanschouwen wat het reactievermogen van een bestuurder is. En zelf mogen remmen in die auto was toch wel echt heel stoer.

Groep 7 en 8 werden alvast klaargestoomd voor de middelbare school. Een speciaal fietsparcours afleggen met een zware tas achterop je rug was een goede voorbereiding op het zelf naar school fietsen.

De kinderen hebben met veel plezier mee gedaan aan deze praktijklessen, maar hebben vooral ook veel geleerd.