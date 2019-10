'Mijn huis op maat' in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De gemeente Altena organiseert woensdag 30 oktober in samenwerking met Trema Welzijn en Rabobank Altena-Bommelerwaard de informatieavond 'Mijn huis op maat', over een leven lang veilig én comfortabel wonen.

Tijdens de informatieavond op 30 oktober krijgen bezoekers een presentatie te zien over welke mogelijkheden ze in hun woning hebben en waar ze op kunnen letten. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en om na afloop allerlei handigheidjes en technische snufjes te bekijken.

Woonadvies

Om een gratis advies op maat te geven zijn er in de gemeente Altena vrijwillige woonadviseurs. Mensen kunnen hen vragen om langs te komen voor een huisbezoek. Samen lopen ze door de woning en krijgen ze een persoonlijk woonadvies met daarin de verbeterpunten van de woning. Het woonadvies geeft ook een indicatie van de kosten. Mensen kunnen daarna zelf aan de slag gaan of er een professional bij halen.

De bijeenkomst vindt woensdag 30 oktober plaats van 19:30 uur tot 21: 00 uur in d'Alburcht, Perzikstraat 14a in Wijk en Aalburg. Inloop is vanaf 19:15 uur en aanmelden is niet nodig.