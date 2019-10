Crea Hobby Markt Werkendam maakt doorstart

WERKENDAM • Jenny van de Werken pakt de draad weer op en organiseert 16 november weer een Crea Hobby Markt.

Met de sloop van De Kwinter kwam ook een einde aan de altijd gezellige en zeer druk bezochte markt, maar er komt dus een doorstart. Zaterdag 16 november van 10:00 uur 16:00 uur is iedereen welkom in Vlechtwerk aan de H.J. Roubosstraat 3 in Werkendam.

De toegang is gratis en er zal weer van alles aangeboden worden.