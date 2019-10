Iedereen welkom in nieuwe melkveestal in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De nieuwe melkveestal van Corné Nouws voldoet aan de modernste eisen en dat wil hij op vrijdag 25 oktober graag laten zien aan het publiek.

De nieuwe stal biedt onderdak aan 115 melkkoeien en aan twintig stuks jongvee, heeft een nieuwe emissiearme vloer en wordt verlicht met energiezuinige led-verlichting. Om energie te besparen wordt bovendien water verwarmd door de koeling van de melk en de stal gaat op het gebied van dierenwelzijn zelfs nog een stapje verder dan de standaarden die wettelijk gesteld zijn, zegt Corné Nouws niet zonder trots.

"We hebben hier ruimere boxen en dus meer loopruimte voor de koeien", vertelt hij. "Ook hebben we een betere ventilatie, waardoor het voor de dieren hier binnen ook met 30 graden goed toeven is."

Aanstaande vrijdag 25 oktober nodigt de familie Nouws iedereen uit om een kijkje te komen nemen bij het melkveebedrijf aan de Parallelweg 6 in Wijk en Aalburg. Zo kan iedereen met eigen ogen zien hoe het er nu eigenlijk aan toe bij melkveehouderijen, stelt Nouws. Zeker nu de agrarische sector in zijn geheel veel in het nieuws is door de boerenprotesten is dat belangrijk.

Aanverwante bedrijven

Aan de open dag van 10:00 uur tot 16:00 uur doen ook 'aanverwante bedrijven' mee, zoals De Heus Voeders, loon- en transportbedrijf Kasteel Meeuwen en Elgo Eethen. In de oude stal - die momenteel verbouwd wordt om straks paarden en kalfjes in onder te brengen - geven deze bedrijven tekst en uitleg over wie ze zijn en wat ze doen en welke rol ze bijvoorbeeld bij de bouw van de nieuwe stal hebben gespeeld.

"Ze kunnen écht van alles vertellen over de nieuwste technieken", zegt Nouws.

Stikstof

Met de nieuwe stal kan de familie Nouws er weer twintig jaar tegenaan. Ondanks de discussie op provinciaal niveau over de stikstofproblematiek, verwacht Nouws niet dat hij snel uitgekocht zal worden.

"Daarvoor zitten we niet dicht genoeg bij een natuurgebied. Ik zie op dit moment geen enkele bedreiging voor ons bedrijf. En je kan wel blijven afwachten, maar in ons geval moesten er simpelweg stappen gezet worden."

Ook bij de Lange Hoeve aan de Kleibergsestraat 2 in Genderen is vrijdag een open dag. Hier organiseert Lely een kennisdag voeren. Voermanagement is de motor van het melkveebedrijf. Welke behoefte heeft de koe en hoe kunnen daarmee resultaten worden verbeterd?