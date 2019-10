Welkoop Wijk en Aalburg werkt aan opening

WIJK EN AALBURG • Welkoop opent 'binnenkort' de vestiging aan de Parallelweg 4 in Wijk en Aalburg.

Dat staat tenminste op één van de spandoeken rondom het pand. Ab van der Borg, coördinator vestigingen en franchise bij Welkoop, kan daarentegen nog niets melden over een openingsdatum.

Beroep

Ondertussen kunnen Kebo Dierenspeciaalzaak uit Wijk en Aalburg, Multimate uit Veen en Dier en Tuin uit Andel, die in eerste instantie bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit van het college om medewerking te verlenen aan de omgevingsvergunning, nog tot en met aanstaande vrijdag in beroep gaan tegen de beslissing op bezwaar, laat een woordvoerster van de gemeente Altena desgevraagd weten.

Die beslissing op bezwaar is op begin september verstuurd.

De voorlopige voorziening is ingetrokken door de bezwaarmakers en dat houdt in dat de vergunning in werking is en dat Welkoop geopend kan en mag worden, aldus de woordvoerster.

Mocht er beroep worden ingediend, dan kan een nieuw verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.