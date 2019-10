Anti-heksenspray uit Rijswijk

RIJSWIJK • De Rijswijkse Carolien van Gammeren en haar compagnon Imke Heeren brengen onder de naam Fear Away o.a. een anti-heksenspray op de markt.

Fear Away ontvangt de eerste 10.000 Fear Away-sprays. Het gaat om een spray tegen monsters, één tegen heksen en één voor ongekende superkrachten. De timing is perfect, zo vlak voor Halloween, vertellen Carolien en Imke. "Met Fear Away helpen we kinderen en volwassenen met spray en humor angsten en onzekerheden bespreek- en bespraybaar te maken."

Voor het tweetal begon het allemaal op een dinsdagmiddag in mei van dit jaar. Net voor het afronden van een werkdag, besloot Imke nog even snel een LinkedIn-post te plaatsen. Over haar ervaringen met een stoere jongen achter de kassa bij de Hema in Almere. Hoe hij haar zoon hielp te geloven dat de bodymist die ze kocht écht helpt tegen heksen.

De post ging razendsnel het internet over: meer dan 1,5 miljoen views op LinkedIn en het bericht werd opgepikt door vele mediakanalen. De reacties op het inlevingsvermogen van deze Vincent en op de creatieve oplossing van moeders stroomden binnen. Het verhaal van Vincent en andere moeders inspireerde Carolien en Imke en het idee voor Fear Away ontstond.

Andere kant op fantaseren

Fear Away prikkelt kinderen en volwassenen 'de andere kant op te fantaseren', zoals het tweetal het verwoordt. "Van fear naar fun. Om zo een leven te creëren, waarin to do-tjes en plezier zich verenigen. Via de webshop en verkooppunten biedt Fear Away creatieve oplossingen waarbij de kracht van het geloven en storytelling centraal staan. Ideaal rond Halloween en ook bij alle spannende momenten gedurende de rest van het jaar."

Op dit moment bestaat het aanbod uit anti-heksenspray, anti-monsterspray en superpowerspray. Ook staan er diverse kaarten in de webshop. Carolien en Imke werken aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Ook bieden zij vanaf dit najaar workshops.

http://www.fearaway.nl