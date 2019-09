Inwoners Werkendam winnen 150.000 euro bij Postcode Loterij

WERKENDAM • Op het Heuveltje in Werkendam is woensdag de straatprijs van de Postcode Loterij gevallen. Drie deelnemers wonnen in totaal 150.000 euro en een auto.

De Werkendammers wonnen respectievelijk 75.000, 50.000 en 25.00o euro. Ina (70) won 25.000 euro en reageerde: "Ik had nooit verwacht dat de Postcode Loterij hier zou komen! Wat een verrassing."

In de maand september reikt de Postcode Loterij elke werkdag een straatprijs uit. De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat zij met de StraatprijsVerdubbelaar meespelen. Anders is het winnende bedrag 12.500 euro per lot.