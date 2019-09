Harm Fitié uit Almkerk vrijgelaten uit Chinese gevangenis

ALMKERK • Harm Fitié uit Almkerk is vorige maand vrijgelaten. Hij zat sinds mei 2015 in een Chinese cel, zonder eerlijk proces.

Fitié werd in eerste instantie veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Hij zou een Chinese buurman van het dakterras hebben geduwd van de flat in Peking waar hij woonde. Het slachtoffer overleed de volgende dag, ondanks de eerste hulp die de Almkerker verleende.

Volgens Fitié heeft hij de buurman, die dronken was, alleen gevraagd minder herrie te maken en is de man vervolgens van het dak gevallen. Er was geen hek rond het dakterras.

Geslagen

Maar de zoon van het slachtoffer vertelde de Chinese instanties dat zijn vader kort voor zijn dood had gezegd dat 'de buitenlander' hem had geslagen.

Er volgde een proces vol met fouten, met de gevangenisstraf van twaalf jaar als uitspraak. De familie van Fitié in Nederland zocht contact met de ambassade en het ministerie. In hoger beroep werd de veroordeling omgezet van moord naar dood door nalatigheid, en de straf gereduceerd tot 4,5 jaar.

Vorige maand is Fitié, drie maanden eerder dan verwacht, vrijgelaten. De familie heeft ervoor gekozen het nieuws dinsdag pas bekend te maken.