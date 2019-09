Tijdcapsule ingegraven in Woerkumse wijk Postweide

WOUDRICHEM • De bouw van vijf energieneutrale woningen in de wijk Postweide in Woudrichem is afgelopen week gestart. Foto's, tekeningen, kaarten en een krant gedateerd woensdag 5 september 2019 hebben een plekje in de fundering van de nieuwe huizen gekregen.

Op één van de laatste plekjes in de wijk Postweide in Woudrichem realiseert Bouwlinie samen met Aannemersbedrijf P. van Leeuwen BV vijf energieneutrale nieuwbouwhuizen. Het gaat om twee tweekappers en een vrijstaande woning. De bouw is voor de bouwvak al gestart; woensdag is hier feestelijk bij stil gestaan.

Tijdcapsule in de grond

Wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena en Peter van den Heuvel, directeur-bestuurder van Bouwlinie hebben samen met de kopers van de nieuwe woningen een tijdcapsule begraven. Hierin zat een oorkonde met handtekeningen van de betrokkenen en gelukwensen, samen met diverse persoonlijke spulletjes.

Nog één woning te koop

Drie van de vijf huizen waren al langer verkocht. De woning met bouwnummer 5 is onder optie genomen door een geïnteresseerde, de twee-onder-een-kapwoning met bouwnummer 3 is nog beschikbaar. Alle vijf de huizen zijn gasloos en energieneutraal.

Kijk voor meer informatie over de huizen op www.bouwlinie.nl/postweide.