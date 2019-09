Nog geen oplossing voor jeugdhulp van Juzt

ALTENA • Het is nog niet duidelijk hoe de taken van jeugdhulporganisatie Juzt in het vervolg worden ingevuld. "We spreken met verschillende aanbieders", meldde wethouder Paula Jorristma van de gemeente Altena deze week aan de gemeenteraad.

De jeugdhulp die Juzt biedt, kwam dit voorjaar op losse schroeven te staan door financiële problemen. Lees hier het artikel waarin de problemen uit de doeken worden gedaan.

Het was de bedoeling dat er in september een voorstel met een oplossing op tafel zou liggen bij de gemeenteraad, maar dat gaat niet lukken, gaf Jorritsma aan. "We werken met zestien gemeenten samen aan een oplossing, maar er is helaas nog geen witte rook."

Knoppen

Ze verzuchtte: "Er zitten een aantal onderdelen in de Jeugdwet die niet goed werken. Helaas kunnen we als gemeente heel beperkt aan de knoppen draaien, maar waar het kan, doen we het."

Staking

De VVD vroeg tijdens de raadstafel Sociaal aan de wethouder hoe het in Altena gesteld is met de jeugdzorg, naar aanleiding van de landelijke staking van maandag. In Altena hebben medewerkers in de jeugdzorg voorzover bekend het werk niet neergelegd, maar ook hier zijn knellende situaties.

"De aanbieders in ons gebied luiden ook de noodklok, ik heb deze week een gesprek met ze. Het is droevig dat het zelfs tot een staking heeft moeten komen, dat is nog niet eerder gebeurd", reageerde Jorritsma.