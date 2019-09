ChristenUnie pleit voor 'zwaaihandjes' tegen eenzaamheid

• Even zwaaien kan helpen tegen eenzaamheid. (Foto: 123RF.com)

ALTENA • Een geschilderd handje op de stoep voor huizen waar mensen wonen die veel alleen zijn: dat initiatief uit Zwolle inspireert ook Marjan van der Meij van de ChristenUnie in Altena.

De afbeelding van het handje roept voorbijgangers op om even te zwaaien naar degene die binnen zit. Een groet en oogcontact, het is een laagdrempelige manier om eenzaamheid te verlichten. Van der Meij kaartte de 'zwaaihandjes' aan tijdens de raadstafel Sociaal van dinsdag.

Wethouder Paula Jorritsma juicht het idee toe. "Vanuit jongerencentrum De Pomp ben ik ook gewezen op de tegels die in Zwolle zijn geplaatst. Het zou mooi zijn als jongeren zich hier ook voor willen inzetten. Misschien kunnen we in één dorp beginnen en het dan uitbreiden naar de andere kernen."

Concrete afspraken zijn nog niet gemaakt.