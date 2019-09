CDA wil snel nieuw sportbeleid in Altena

ALTENA • "Het sportbeleid van de drie oude gemeentes was zeer verschillend. Sportverenigingen willen weten waar ze aan toe zijn." Arie-Pieter Verdoorn (CDA) maant het college tot snelheid, met name bij het vaststellen van de subsidiebedragen.

CDA-raadslid Arie-Pieter Verdoorn geeft aan dat hij diverse signalen heeft ontvangen van sportverenigingen die nu in onzekerheid zijn over het nieuwe beleid en de subsidie die zij gaan ontvangen. Het beleid van de drie voormalige gemeentes was zeer verschillend, hierdoor weten verenigingen momenteel niet waar ze aan toe zijn.

Belangrijke inkomsten

Bovendien hebben de sportverenigingen de subsidiegelden in 2019 veel later ontvangen. Volgens Verdoorn zijn deze inkomsten erg belangrijk en zorgen ervoor dat verenigingen kunnen voortbestaan. Hij stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W.

Informtieavond

Verdoorn wil weten wanneer het sportbeleid in Altena wordt vastgesteld en vraagt om alle sportverenigingen hierover te informeren door een informatieavond voor de sportverenigingen te organiseren.

Zware opgaven

"De sportverenigingen in Altena staan voor zware opgaven. Kinderen aan het sporten krijgen, duurzame energie gebruiken, vrijwilligers aantrekken en evenementen organiseren. Sportclubs in Altena moeten veel ondernemen, maar hebben niet altijd genoeg menskracht. Daar hoort onzekerheid over het nieuwe beleid en subsidies niet bij", aldus Verdoorn.