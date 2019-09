Bouwproject uit Guinée in EO Metterdaad

AMEIDE/ALMKERK/GUINEE • Het bouwproject in Guinée in West-Afrika, waar Arjo en Adrie de Vroome bij betrokken zijn, is in de maand september meerdere malen te zien in het EO-programma Metterdaad.

Arjo en Adrie, oorspronkelijk uit Ameide, hebben zich dit voorjaar gestort op twee nieuwe projecten in de bush van Guinée in West-Afrika. Arjo heeft de leiding over een bouwproject en Adrie gaat het onderwijs opzetten op een nieuwe verpleegopleiding.

De twee streekgenoten, die sinds kort in Almkerk wonen, doen dat voor de Cama-zending. Deze zendingsorganisatie heeft een medisch centrum geadopteerd in de zuidelijke jungle van het Derde Wereldland.

De volgende uitzendingen staan gepland: Metterdaad Aflevering 1: Zaterdag 14-09-2019 (25 minuten uitzending) NPO2, 17.10 uur en zondag 15-09-2019 (10 minuten uitzending) NPO2, 10.05 uur.

Metterdaad Aflevering 2: Zaterdag 21-09-2019 (25 minuten uitzending) NPO2, 17.10 uur, zondag 22-09-2019 (10 minuten uitzending) NPO2, 10.05 uur.

Metterdaad Aflevering 3: Zaterdag 28-09-2019 (25 minuten uitzending) NPO2, 17.10 uur, zondag 29-09-2019 (10 minuten uitzending) NPO2, 10.05 uur.

Metterdaad Aflevering 4: Zaterdag 05-10-2019 (25 minuten uitzending) NPO2, 17.10 uur, zondag 06-10-2019 (10 minuten uitzending) NPO2, 10.05 uur.

Daarnaast is Arjo ook nog op de radio met een interview bij EO Metterdaad: op 28 september om 20.00 uur bij NPO5 .