Kritiek op nieuwe ruiterroute in Altena

a horsewoman in riding boots near a horse (Foto: 123RF.com/Joerg Huettenhoelscher)

ALTENA • Het NHRP, een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met recreatief paardrijden, vindt het ruiterroutenetwerk in de gemeente Altena niet veilig. De gemeente en ruitersportbond KNHS hebben er nog steeds alle vertrouwen in.

Net voor de zomer is een knooppuntenroute opengegaan van 54 kilometer aan ruiter- en menroutes. Een inspecteur van het Nederlandse Hippisch Recreatie Platform (NHRP) heeft een route van 22 kilometer uitgezet om te testen of het netwerk voldoet aan de eisen voor het keurmerk dat de NHRP dit jaar in het leven heeft geroepen. Dat bleek op drie punten niet het geval.

Markeringen

De routebordjes hangen niet consequent rechts van de weg en vijf tot tien meter voor iedere kruising of afslag. Ook is de afstand tussen twee markeringen soms langer dan een halve kilometer.

Niet genoeg ruimte

Ten derde is er volgens de inspecteur niet voldoende vrije ruimte in hoogte en breedte beschikbaar op de ruiter- en menpaden. De NHRP gaat uit van een hoogte van 3,5 meter en een breedte van 1,5 meter voor ruiters en twee meter voor menners.

Niet uitnodigend

Verder vindt de NHRP de route niet uitnodigend; er is niet optimaal gebruik gemaakt van onverharde paden, er zijn onderweg poorten en slagbomen waarvoor de ruiter moet afstappen en er zijn geen leuke hindernissen in het parcours opgenomen. Ook zouden ruiters onderweg gevaarlijke verkeerssituaties tegenkomen. Vooral de afslag van het graspad naar De Nieuwe Roef vindt de inspecteur onverantwoord.

Professionele partijen

De gemeente Altena is het niet eens met het oordeel van de NHRP. "Het ruiterroutenetwerk Altena is tot stand gekomen in samenwerking met professionele partijen. Bij de aanleg zijn de landelijke richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) gevolgd. Veiligheid voor mens en dier is daarbij een belangrijk uitgangspunt", aldus een woordvoerder.

Ook Marleen Ras van de KNHS laat weten achter de route te staan. "Er zijn een paar punten die de gemeente nog zou aanpakken en die zijn nu in het rapport van de NHRP beland. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het een superroute wordt."