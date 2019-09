Darten en kaarten in De Dussenaar

DUSSEN • Als er voldoende belangstelling is, dan krijgt De Dussenaar er twee activiteiten bij: om de week darten op dinsdagavond en kaarten op donderdagmiddag.

De Dussenaar is op dit moment aan het inventariseren of er voldoende belangstelling is om er mee te starten.

17 en 19 september

De dartavonden zouden kunnen starten op 17 september, van 19:00 tot 22:00 uur.

De kaartmiddag op 19 september van 13:30 tot 15:30 uur.

Aanmelden

Aanmelden kan bij De Dussenaar aan het Wilhelminaplantsoen 1 in Dussen, via facebook of e-mail: welkom@dedussenaar.nl