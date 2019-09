SLEEUWIJK • Dierenkliniek Sleeuwijk sluit zich aan bij AniCura, een internationaal samenwerkingsverband van dierenklinieken.

De filosofie van AniCura is dat de kwaliteit van medische huisdierenzorg beter wordt door het delen van kennis en ervaringen, en door samen te investeren in apparatuur, onderzoek en opleiding.

Blijven verbeteren

De kliniek in Sleeuwijk gaat verder onder de naam AniCura Dierenkliniek Sleeuwijk. "De samenwerking geeft ons meer gelegenheid om ons te blijven verbeteren. AniCura heeft hetzelfde kwaliteitsstreven als wij al hadden - klanten geven ons gemiddeld een 8,8 - en past bij onze normen en waarden", aldus Walter Strikkers, dierenarts en praktijkmanager van AniCura Dierenkliniek Sleeuwijk.

De kliniek aan Loevestein 2 in Sleeuwijk is al sinds 1978 een vertrouwd adres voor veel huisdiereigenaren, uit Sleeuwijk en uit de wijdere omgeving. De kliniek behandelt jaarlijks maar liefst ruim dertigduizend huisdieren uit het gebied tussen 's-Hertogenbosch, Leerdam en Rotterdam. Naast honden en katten, zijn dat ook konijnen, cavia's en kleinere knaagdieren.

Acht dierenartsen

De Sleeuwijkse kliniek is dan ook bepaald geen kleintje met acht dierenartsen, vijftien assistenten en twee administratief medewerkers.

Kortsnuitige honden

Behalve de behandelingen die elke dierenarts biedt, heeft de kliniek ook bijzondere kennis en ervaring in huis. Strikkers: "We zijn heel deskundig op het gebied van vruchtbaarheid. We begeleiden ongeveer 1800 teefjes per jaar bij het zwanger worden en tijdens de zwangerschap. Het moment waarop de dekking of inseminatie gebeurt, komt voor het slagen van een zwangerschap heel nauw, dus dit doen we zeven dagen per week en 24 uur per dag. Fokkers uit heel Nederland kloppen bij ons aan voor advies en begeleiding voor verantwoord fokken. We doen ook onderzoek naar erfelijke aandoeningen en zetten ons speciaal in om weer gezonde kortsnuiten, zoals mopshonden en Franse en Engelse bulldogs, te krijgen. Mede daardoor hebben we uitgebreide ervaring met behandelingen van de problemen die kortsnuitige honden veel hebben met hun ademhaling, gewrichten en ogen. En we hebben ook nog twee dierenartsen die zich specifiek richten op orthopedische operaties, bijvoorbeeld knieoperaties. Dierenartsen uit de regio verwijzen veel klanten voor deze expertises door naar onze kliniek."

Voor de eigenaren en de dieren verandert er op het oog niet veel: zij kunnen terecht bij hun vertrouwde dierenarts in de vertrouwde kliniek.

Transparant

De kliniek krijgt wel een nieuw uiterlijk, namelijk in de huisstijl van AniCura, en dat geldt ook voor de kleding van het team. "We blijven ook net zo transparant als we al waren", vertelt Strikkers. "Wij zoeken naar de best mogelijke behandeling voor het dier en nemen de eigenaar daarin eerlijk en open mee. We hebben dan ook veel glas in de kliniek: huisdiereigenaren kunnen zien wat wij met hun dier doen en met welke zorg het wordt omringd. Tot in de uitslaapkamer aan toe. We houden de eigenaar bij behandelingen sowieso zo veel mogelijk bij het dier. Als een dier onder narcose moet, is de eigenaar erbij tot het dier slaapt. Dat vermindert de stress bij het dier aanzienlijk en dat helpt bij het genezingsproces. "

Ontwikkelingen

Strikkers en zijn team van AniCura Dierenkliniek Sleeuwijk leunen niet achterover. Zij willen niet alleen meegaan in ontwikkelingen in de diergeneeskunde, zij willen de diergeneeskunde mede vormgeven. Dat is een van de redenen waarom zij zich bij AniCura aansloten. "Zo'n enorm netwerk heeft veel kennis en mogelijkheden om met onderzoek die kennis te verbeteren en vergroten. De enige echte verandering voor het team is dan ook dat we laagdrempelige toegang hebben tot een veel grotere 'kennisbank'. Een belangrijk doel dat wij daarbij hebben, is het gezond maken van hondenrassen. Dat houdt in dat er op een verantwoorde manier gefokt wordt en dat raseigenschappen niet om esthetische gronden, omdat men het mooi of schattig vindt dus, doorgefokt worden", sluit Strikkers af.

AniCura Dierenkliniek Sleeuwijk is gevestigd aan Loevestein 2 in Sleeuwijk en bereikbaar op telefoonnummer 0183-301708. Huisdiereigenaren kunnen er op afspraak terecht. Voor spoedgevallen is de kliniek zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.