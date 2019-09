Expositie beeldhouwvereniging in Biesbosch Museum

WERKENDAM • Zestien kunstenaars van beeldbouwvereniging Hamer en Sokkel exposeren van dinsdag 2 september t/m 25 oktober in het Biesbosch MuseumEiland.

De expositie 'Elementen vormen beelden' bestaat uit vrije werken, die geïnspireerd zijn op de vijf elementen van de Oosterse filosofie.

Dordrecht

De kunstenaars werken al langere tijd met elkaar in verenigingsverband. In 2016 begonnen ze hun eigen vereniging en atelier in Dordrecht.

Materialen

Ze maken gebruik van verschillende kunststijlen, technieken en materialen. De materialen lopen uiteen van steen, hout, keramiek en brons of een combinatie daarvan.

Liefde voor het ambacht

Wat de kunstenaars bindt is het delen van kennis en ervaring, de liefde voor het ambacht en de openheid om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Kijk voor meer informatie op: www.hamerensokkel.nl