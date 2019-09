Jongerencentrum De Pomp opent nieuwe zaal

ALMKERK • Jongerencentrum De Pomp opent op vrijdag 6 en zaterdag 7 september de nieuwe zaal.

Vrijwilligers hebben maanden getimmerd, gezaagd, geschilderd en ingericht. Er is een nieuw terras aangelegd en ook de buitenruimte is opgeknapt.

Honderd vierkante meter

De extra ruimte van honderd vierkante meter is geen overbodige luxe. Sinds de verhuizing in 2013 naar de Sportlaan 3a is het bezoekersaantal flink gestegen.

Wekelijks bezoeken vele jongeren uit de wijde omgeving het gebouw.

Vrijdagavond

Directeur Bram Reebergen van Youth for Christ Nederland verricht vrijdagavond om 20:00 uur de officiële openingshandeling. Iedereen is hierbij van harte welkom. Aansluitend is er voor alle aanwezigen een gezellige borrel.

Spectaculair openingsprogramma

Op zaterdag is er speciaal voor alle jongeren een spectaculair openingsprogramma. Via Intagram en Facebook wordt een geheime locatie binnenkort bekend gemaakt. Ook jongeren die nog nooit in De Pomp zijn geweest, zijn welkom.

Jongerencentrum De Pomp is onderdeel van Youth for Christ Altena. Elke zaterdagavond is er een programma voor jongeren van 12 tot circa 23 jaar.

Meer informatie: contact@depomp.com

www.depomp.com