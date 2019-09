Mini-serie over gaswinning in Altena en Bommelerwaard

REGIO • OKE TV heeft het eerste deel van de mini-serie 'Rivierenland, het nieuwe Groningen' online gezet.

De serie gaat over de gaswinningsactiviteiten in en rond de regio. Wat betekent die gaswinning voor de inwoners, hoe zit het met de risico's en gevaren op schade aan woningen en andere gebouwen.

Aardbevingen

"Aardbevingen, scheuren in huizen en mensen die zich niet meer veilig voelen", vraagt de omroep zich af. "is dat het verhaal van Groningen of komen deze problemen ook op ons bordje."

De makers van de serie gaan in gesprek met politici en met experts.

Lokale politiek

In het eerste deel komt de lokale politiek aan bod. Zo is er een gesprek met AltenaLokaal fractievoorzitter Philip den Haan over de rol van de politiek bij de plannen rond gaswinning. Hij maakt zich grote zorgen en vindt dat de lokale politiek op dit moment niet gehoord wordt. Want ondanks de unanieme besluiten in alle betrokken gemeenten tégen gaswinning, lijkt de gaswinning niet te stoppen.

Het ministerie heeft juist gekozen voor gaswinning op kleinere schaal op meerdere locaties. Inmiddels wordt gas gewonnen in onder andere Loon op Zand en Poederoijen.

Brakel

In Brakel is sinds 2010 de bodem ongeveer een centimeter gedaald, zo heeft gaswinningsbedrijf Vermilion zelf vastgesteld. De gemeente Zaltbommel gaat zich verzetten tegen die gaswinning en de plannen voor uitbreiding van gaswinning in Poederoijen.

OKE TV is te ontvangen via Ziggo in de gemeente Altena op kanaal 41 en voor inwoners van de Bommelerwaard op kanaal 36.

Ook is de serie volledig online te volgen op www.okemedia.nl

De serie wordt ook regelmatig besproken in OKE Magazine van de radiozender OKE FM, dat vanaf 4 september weer elke woensdagavond vanaf 19:00 uur te beluisteren is.