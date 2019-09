Later dit jaar meer duidelijkheid over Veense Put

VEEN • De gemeente Altena bekijkt momenteel nog welke kant ze op wil met het dossier de Veense Put.

Later dit jaar verwacht het college hierover meer duidelijkheid te kunnen geven. Voor De Veense Put en ook De Maaslandjes zijn (voor-)ontwerpbestemmingsplannen opgesteld. Voor het deelproject De Veense Put heeft de gemeente Aalburg de aanzet gegeven voor het oplossen van de stabilisatiewerkzaamheden van de landtong.

In 2017 is in het kader van het bestemmingsplan een hernieuwde inventarisatie gemaakt van mogelijke handhavingszaken. "Ons college is van mening dat het van belang is om vanuit deze

inventarisatie te onderzoeken welke koers door onze nieuwe gemeente Altena gevaren gaat worden", staat in de beantwoording van schriftelijke vragen van Burgerstem Altena. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de effecten van de nieuwe Omgevingswet.

Legaliseren

Of alle illegale bebouwing bij de Veense Put niet meteen beter gelegaliseerd kan worden, zoals Burgerstem Altena had voorgesteld, laat de gemeente dan ook nog in het midden.

"Zoals aangegeven is er momenteel geen duidelijkheid over de te volgen koers. Deze koers hangt niet alleen af van hetgeen onze gemeente wil, maar onder andere ook van het beleid van de provincie en andere partijen die een belang hebben in ontwikkelingen bij de Veense Put, zoals de Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat."