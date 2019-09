College gaat praten met schaarmeesters Wijkerzand

WIJK EN AALBURG • Burgemeester en wethouders gaan met de schaarmeesters van Het Wijkerzand in gesprek over de plannen die Rijkswaterstaat heeft met het natuur- en weidegebied langs de Afgedamde Maas in Wijk en Aalburg.

"Met de schaarmeesters bespreken wij de door Rijkswaterstaat geuite wens om waterberging te realiseren en natuur te veranderen op het Het Wijkerzand", laat het college weten aan de ChristenUnie, die eerder aan de bel had getrokken over de 'unieke plek en constructie' van het Wijkerzand.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden als er ontwikkelingen zijn.

Het Wijkerzand is een natuur- en weidegebied langs de Afgedamde Maas en is eigendom van de zogenoemde 'inboorlingen' van Wijk.