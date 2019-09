Maaswaarden-auto's kleuren de streek

WIJK EN AALBURG/ANDEL • Al vele jaren levert Zorgplein Maaswaarden zorg bij mensen thuis. Met twee enthousiaste teams, één vanuit Andel en één vanuit Wijk en Aalburg, wordt er zorg op maat geleverd. Om meer bekendheid en zichtbaarheid aan de organisatie te geven, zullen de medewerkers van de thuiszorg vanaf half augustus in Maaswaarden-auto's te bewonderen zijn in het Land van Heusden en Altena.

Naast het gebruik door de thuiszorgteams, zullen de auto's ook gebruikt worden door andere medewerkers van de organisatie als zij voor hun werk moeten reizen. De auto's moeten bijdragen aan een grotere naamsbekendheid in de regio, maar moeten tegelijkertijd ook uitnodigend werken voor de werving van nieuw zorgpersoneel, waar nog altijd schaarste in is. Dinsdag werden de auto's door Martin Mouthaan, beheer autopark, in ontvangst genomen van Riemersma Leasing uit 's-Hertogenbosch.

Vijf auto's zullen vanuit Wijk en Aalburg ingezet worden en drie auto's vanuit Andel. De auto's, met de opvallende en karakteristieke paarse kleuren sieren, dus sinds maandag de regio.