ChristenUnie komt op voor Wijkerzand

WIJK EN AALBURG • ChristenUnie wil dat het college zich inspant om de 'unieke plek en constructie' van Het Wijkerzand te beschermen.

De partij reageert met schriftelijke vragen op berichten dat Rijkswaterstaat de pijlen heeft gericht op Het Wijkerzand, het natuur- en weidegebied langs de Afgedamde Maas, dat eigendom is van 'de inboorlingen' van Wijk. Rijkswaterstaat wil er meer waterberging realiseren en de natuur veranderen.

De uiterwaarden zijn al eeuwen lang in het bezit van een specifieke groep inwoners van Wijk, ook wel 'inboorlingen' genoemd. Inboorling van Wijk ben je als je er geboren bent en je er je schoorsteen hebt roken. Zij delen jaarlijks mee in de opbrengsten van de weidegronden.

Verandering

Daar kan nu verandering in komen. De inboorlingen zouden weleens hun rechten kunnen gaan verliezen. Rijkswaterstaat wil in Het Wijkerzand meer waterberging maken en werkt samen met Arcade aan plannen voor het gebied. Tijdens de jaarvergadering van de schaarmeesters en schaargerechtigden van Het Wijkerzand kwamen de plannen op tafel. Volgens

ChristenUnie-fractievoorzitter Wijnand van der Hoeven hebben de voorgestelde maatregelen voor waterberging in Het Wijkerzand nauwelijks effect. "Bovendien is die club al op een goede manier bezig als het gaat om ontwikkeling van natuur. Het zou jammer zijn als dat door de plannen van Rijkswaterstaat onder druk komt te staan. We zijn als gemeente over zoveel zaken met Rijkswaterstaat in overleg, onderhandel dit ook samen uit, zou ik zeggen."

Niets definitief

Er is nog niets definitief, zegt schaarmeesters-voorzitter Jan van Helden van Het Wijkerzand-bestuur. Van Helden hoopt volgende maand met een in het leven geroepen commissie en een aantal schaargerechtigden te bespreken hoe verder te gaan met de situatie.

Van Helden: "Vervolgens zal er een brief naar Rijkswaterstaat en Arcade gaan en willen we snel met die instanties om tafel." Als de inboorlingen met Rijkswaterstaat niet tot overeenstemming kunnen komen, kan een bijzondere situatie ontstaan. De overheid kan dan eventueel een onteigeningsprocedure in gang zetten.

Tom Oostra