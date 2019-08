Jubileum voor Malle Pietje

SLEEUWIJK • Bij Malle Pietje in Sleeuwijk was het zaterdag feest.

De tweedehandsgoederenwinkel aan de Rijksstraatweg 69 vierde namelijk zijn zesde verjaardag. In augustus 2013 opende Malle Pietje aan de Rijksstraatweg 55 voor het eerst de deuren. "Het is zaterdag heel erg druk en gezellig geweest", zegt Miep van Wordragen, die Malle Pietje samen met haar man André runt.

"Toevallig waren we deze dag maar met z'n tweeën en we konden het nét aan", zegt ze lachend. Sinds eind vorig jaar zit Malle Pietje in een groter pand. "Twee keer zo groot als voorheen, dus we hebben het ook twee keer zo druk. De ligging is veel beter", vertelt Miep daarover. De formule van de winkel slaat erg goed aan, merkt ze op. Sinds kort is Malle Pietje ook een outlet store. "We verkopen tegenwoordig dus oude én nieuwe spullen."

Malle Pietje blijkt een succesformule, stelt Miep. "En daarvoor willen we ook al onze vrijwilligers heel erg bedanken."