Trema wil Repair Café in Vlechtwerk

WERKENDAM • Eens per maand wil Trema Welzijn een Repair Café gaan houden in MFC Vlechtwerk Werkendam.

Dit zal een tweede locatie worden in samenwerking met het Repair Café Altena in Almkerk. Deze is elke tweede dinsdag van de maand in Almkerk. Trema Welzijn wil hierop aansluiten door op een andere dag in de maand in Werkendam open te gaan.

Helpende handen

Het Repair Café zoekt mensen die hierbij willen helpen. Handig met de naaimachine, houtbewerking (meubels, speelgoed, gebruiksvoorwerpen), elektrische apparaten of fietsen?

En interesse om eens per maand enkele uurtjes te helpen in het Repair Café? Op woensdag 2 oktober om 10:00 uur worden de koppen bij elkaar gestoken om te brainstormen over Repair Café Werkendam.

Aanmelden kan bij Fenna Vogelsang via fenna.vogelsang@trema.org of 0183-408444.