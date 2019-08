WIJK EN AALBURG • Veel klanten konden vrijdagmorgen niet wachten tot de vernieuwde Aldi-vestiging in Wijk en Aalburg officieel geopend zou worden.

Al voor 8:00 uur had zich al een flinke rij gevormd voor de deuren van de supermarkt aan de Parallelweg. De parkeerplaats stroomde gestaag vol.

"Nog maar twee minuten, mensen", klonk het even voor filiaalleidster Marian Duijster de feestelijke opening verrichtte samen met één van de wachtenden. En: "De winkel mag nu toch wel open, hoor."

Van écht ongeduld was echter geen sprake. Netjes achter elkaar liepen de klanten een voor een de nieuwe winkel binnen en iedereen nam de tijd om Duijster te feliciteren.

Verrassingen

"De vernieuwde winkel zal voor verrassingen zorgen", liet de filiaalleidster eerder al weten. "Naast ons kwalitatief hoogwaardige assortiment tegen een voordelige prijs, is de sfeer in de winkel echt verbeterd. We heten iedereen van harte welkom."

De eerste 400 klanten kregen vrijdag bij aankoop van minimaal 20 euro aan boodschappen een tas met gegarandeerd een aantrekkelijke prijs. Op kraskaarten staan prijzen als tablets of IP-camera's of tegoedbonnen van maximaal 250 euro. Voor klanten die geen prijzentas meer kunnen krijgen, is er, zolang de voorraad strekt, een gratis herbruikbare Aldi-tas.

De openingstijden van de Aldi in Wijk en Aalburg zijn op maandag tot en met woensdag van 8:00 tot 20:00 uur, donderdag en vrijdag van 8:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 8:00 uur tot 20:00 uur.