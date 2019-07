Vernieuwde Aldi Wijk en Aalburg opent deuren

WIJK EN AALBURG • De vernieuwde Aldi-vestiging aan de Parallelweg in Wijk en Aalburg wordt vrijdagochtend 2 augustus om 8:00 uur op feestelijke wijze heropend door filiaalleidster Marian Duijster.

De eerste 400 klanten krijgen bij aankoop van minimaal 20 euro aan boodschappen een tas met gegarandeerd een aantrekkelijke prijs. Op kraskaarten staan prijzen als tablets of IP-camera's of tegoedbonnen van maximaal 250 euro. Voor klanten die geen prijzentas meer kunnen krijgen, is er, zolang de voorraad strekt, een gratis herbruikbare Aldi-tas.

Afgebakken brood

De geur van afgebakken brood is een heerlijke binnenkomer. Daarnaast is het assortiment verrassend en vernieuwend. In de winkel ligt de nadruk op veel verse producten zoals vlees, vis, groente en fruit.

De enthousiaste filiaalleidster Marian Duijster: "De vernieuwde winkel zal voor verrassingen zorgen. We willen dan ook iedereen uitnodigen om langs te komen op de openingsdag. Naast ons kwalitatief hoogwaardige assortiment tegen een voordelige prijs, is de sfeer in de winkel echt verbeterd. We heten iedereen van harte welkom."

Om klanten extra te verwennen, staat er tijdens de openingsdag een Foodtruck op de parkeerplaats. Daar worden heerlijke verse gerechtjes met de producten van Aldi bereid die klanten gratis kunnen proeven.

Duurzaamheid

Voor Aldi is duurzaamheid een belangrijke pijler. Niet alleen zijn er steeds meer biologische en Fairtrade-producten in de schappen te vinden, ook wordt nagestreefd om de filialen zo duurzaam mogelijk in te richten. Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Papier en folie worden honderd procent gerecycled. Alle binnen- en buitenverlichting is LED-verlichting. Bij de verbouwing worden regionale leveranciers, installateurs en aannemers betrokken.

De vernieuwde winkel aan Parallelweg 2 in Wijk en Aalburg beschikt over 48 eigen parkeerplaatsen. De openingstijden zijn op maandag tot en met woensdag van 8:00 tot 20:00 uur, donderdag en vrijdag van 8:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 8:00 uur tot 20:00 uur.