WOUDRICHEM • Een nieuw en bijzonder afvalscheidingsstation op het strandje in Woudrichem is gisteren door kinderen uit Woudrichem officieel in gebruik.

Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Roland van Vugt. Uiteraard waren initiatiefnemer Jos Korthout en de ontwerper Gabriël Gort ook bij dit moment aanwezig.

Er ligt veel afval en zwerfvuil op het strandje. Korthout staat erom bekend dat hij en de 'Vrienden van het Woerkumse Strandje' (Cornelis Vriens, Annie Korthout, Margot Verwei en Fenneke Snippe) zich met hart en ziel inzetten om het strandje zo schoon mogelijk te houden. Met grote regelmaat lopen zij, soms aangevuld met andere vrijwilligers, hun rondes. De groep verzamelt het vele aanwezige afval op het strand en in de omgeving van de camping en de Historische Haven.

Made in Altena

Het is de bedoeling dat het bijzondere afvalscheidingsstation de bezoekers op het strand ervan bewust maakt dat er geen afval op het strand achtergelaten mag worden en het scheiden van afval nodig is. Kunstenaar Gabriël Gort uit Oudendijk maakte het ontwerp voor het educatieve en creatieve afvalstation. Het is nu zelfs een feest om je afval daarin weg te gooien. En het verzamelt ook nog eens glas, papier, plastic en blik apart in.

Wethouder Roland van Vugt: "Met dit fraaie afvalstation wil gemeente Altena bevorderen dat iedereen deze zomer van een schoon strand kan genieten. Op een speelse manier vragen we aandacht voor het scheiden van afval, hergebruik en meer bewustwording. Het is 'Made in Altena', dus extra bijzonder."