Laatste Woudrichemse kunstroute op 14 en 15 september

WOUDRICHEM • Van kunst kijken kun je gelukkig worden. Dat is de overtuiging van Nel Boer, de nieuwe voorzitter van Stichting Kunstroute Woudrichem.

Het is een eenmalige klus voor Nel Boer: de zeventiende kunstroute op 14 en 15 september is gelijk de laatste Woerkumse kunstroute.

Het ontbinden van Stichting Kunstroute Woudrichem betekent echter niet het einde, maar juist een nieuw begin van drie kunststichtingen. De Werkendamse stichting hield dit voorjaar nog een kunstroute in Sleeuwijk. De laatste Aalburgse kunstroute werd gehouden in 2016.

Boer vormt thans samen met Ton en Anja de Koning de stichting, die de kunstroute organiseert. "De cultuurraden uit de drie voormalige gemeenten zijn al samengevoegd en zij willen ook de kunstroutes samenvoegen. Ze zullen nog een harde noot moeten kraken, want waar ga je de route straks houden?"

Beslotenheid

Zelf noemt ze als voordeel de beslotenheid van de vesting, waar alles op loopafstand ligt. De nieuwe stichting mag zich straks ook buigen over de opzet. "Kies je alleen voor amateurkunstenaars of alleen voor beroepskunstenaars? Of mag het een mix zijn? Wil je kunstenaars uit de streek of mogen ze ook van buiten komen? En misschien moet je wel iets doen met buitenkunst in het landschap. Echt, over kunst kun je eindeloos discussiëren. Wij hebben nu gekozen voor een mix van amateurs en beroeps. De 22 kunstenaars exposeren hun werk op zestien locaties in de vesting."

Terwijl voorheen kunstenaars zich konden inschrijven heeft nu Paul Peet uit Sleeuwijk een selectie gemaakt van alle deelnemende kunstenaars in de voorbije jaren. "Je wilt wel blijven verrassen. Als kunstenaars ieder jaar hetzelfde laten zien zonder enige ontwikkeling in hun werk, dan is dat voor het publiek niet leuk."

Boer maakt zelf geen kunst, wel ademt haar woonkamer de liefde voor kunst. Met schilderijen aan de muur en enkele beelden op haar buffetkast, zoals de droevige vrouw van Cor Dam, een van de kunstenaars die 14 en 15 september meedoet aan de Woerkumse kunstroute. Niet eerder was ze betrokken bij de kunstroute, wel bij het podium dat jarenlang exposities organiseerde in de Teerkamer.

Liefhebber

"Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en ben een echte liefhebber. Ik mag in mijn vrije tijd graag kunst kijken, maar zelf maken zit er niet in. De kunstroute is een laagdrempelige manier om mensen in aanraking te laten komen met kunst. De voorbije jaren hebben veel mensen kennis kunnen maken met kunst in de regio. Kunst kijken prikkelt en vormt je fantasie. Woerkum is veel meer dan alleen visbakken en kermis. Bovendien is het geweldig dat mensen een heel weekend hun huis willen open stellen."

Voor een aantrekkelijk programma zijn zoveel mogelijk kunstvormen geselecteerd. Zoals schilderijen, sieraden, fotografie, beeldhouwwerk, poëzie, muziek en meer. Ook kinderen worden niet vergeten. Met een speciaal scholenproject wordt kunst gemaakt van afval, dat straks te zien is in de tuin van de Martinuskerk.

De kunstroute wordt zaterdag geopend in de toren van de Martinuskerk door Jan van Straaten, voorzitter van de samengevoegde cultuurraden in de regio. Op de website staan alle deelnemende kunstenaars, locaties en het volledige programma.

http://www.kunstroutewoudrichem.nl

Hannie Visser-Kieboom