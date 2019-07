Andelse orchideeënkweker wil uitbreiden

ANDEL • De Andelse kwekerij Butterfly Orchids heeft uitbreidingsplannen. Eigenaar Gerben van Giessen hoopt met de nieuwbouw in de toekomst beter aan de marktvraag te kunnen voldoen.

Het is druk bij Butterfly Orchids. Buiten staan veel auto's en fietsen geparkeerd en binnen verzet 50 man personeel deze week zo'n 1700 á 1800 uur aan arbeid. De karren met Phalaenopsis-orchideeën in allerlei soorten, kleuren en maten staan klaar om Andel te verlaten.

Eigenlijk is het een vreemd tafereel zo aan het begin van de zomervakantie, want wie zet er juist dan een orchidee in zijn woonkamer? 'Vrouwen bloot, handel dood', zeggen kwekers onderling wel eens.

Hele jaar door

En dat is precies waar de schoen wringt voor Gerben van Giessen. Een jaar of zeven geleden nam hij de kwekerij over van zijn vader, die daarvoor al de snijchrysanten had vervangen voor Phalaenopsis-orchideeën. De kwekerij aan de Middenweg produceert het hele jaar door - bij veel en weinig vraag - orchideeën.

Om het systeem verder te optimaliseren breidde Van Giessen z'n bedrijf al eens uit, zodat hij nu ook zelf de jonge plantjes kan maken, maar investeren in de huidige locatie zit er volgens hem niet in.

"Je kan hier eigenlijk niets anders meer mee dan orchideeën kweken. De boel is hier redelijk gedateerd, maar zeker goed genoeg voor de Phalaenopsis. Alle systemen eruit en nieuwe erin is financieel niet haalbaar. Hier achter kan er nog wel een hectare aan, maar dat zou onverstandig zijn, omdat je bijna alles van de huidige kwekerij kan weggooien om de juiste indeling te maken. En qua flexibiliteit win je dan niks."

Twaalf hectare

Dus wil de Andelnaar verderop tussen de Middenweg en de N267 - '200 meter verder richting Veen' - in fases in totaal twaalf hectare bijbouwen om in de toekomst beter aan de marktvraag te kunnen voldoen. Nu lopen er op het perceel nog koeien en Van Giessen verhuurt de grond ook aan een akkerbouwer.

Straks zullen daar misschien weer orchideeën, maar waarschijnlijk juist andere gewassen groeien, net wat voldoet aan de trend. "Het is maar net waar er dan behoefte aan is. Met de nieuwe kwekerij wil ik de pieken opvangen", legt Van Giessen uit.

"Het aantal verschillende gewassen zal daar in balans moeten zijn, ik wil de nieuwe kassen goed inrichten." Tegelijkertijd wil hij een toekomstbestendige kwekerij neerzetten, bijvoorbeeld als het gaat om de klimaatsystemen. "Ik wil het dusdanig goed maken, dat ik er lang mee door kan gaan."

Zijn aanvraag ligt momenteel bij het college van B&W. Van Giessen verwacht het komende jaar duidelijkheid. Als hij rond is met de gemeente, wil hij met de buren van de nieuwe kwekerij om tafel om ze tekst en uitleg te geven.

Tom Oostra