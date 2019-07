Boerenerfdag in Hank met roodbonte koeien

HANK • De Boerenerfdag komt steeds dichterbij. Op 24 augustus tussen 10:00 en 17:00 uur openen Bartje en Carla de Gouw en hun gezin hun deuren aan de Kalversteeg in Hank voor de zestiende editie van de Boerenerfdag.

In Hank runt de familie De Gouw een moderne melkveehouderij met roodbonte koeien. Er is tijdens de Boerenerfdag voor iedereen wat te doen: het gehele bedrijf is te bekijken, van de melkstal tot de voeropslag, alles is te zien. Leer alles over roodbonte koeien, bekijk de machines van dichtbij, ontdek wat een koe eet en ervaar zo wat een melkveehouder allemaal doet.

Ook voor de kinderen is er van alles te doen: een springkussen waar ze zich helemaal uit kunnen leven, een heerlijk ponyritje en nog veel meer leuke activiteiten. Daarnaast kan op het terras genoten worden van een bakje koffie en een stukje zelfgebakken appeltaart.

Verder presenteren lokale organisaties en ondernemers, natuurlijk ook met streekproducten, zich graag aan de bezoekers. Zij vertellen over al hun activiteiten en waarom deze zo belangrijk zijn voor Altena.

De Boerenerfdag is een jaarlijks evenement van Puur uit Altena. Puur uit Altena is een samenwerking tussen ZLTO Altena Biesbosch, ANV Altena Biesbosch en de Streekproducenten. Met een gezellige en leerzame dag willen deze organisaties jong en oud laten zien wat boeren en tuinders allemaal doen. Zo worden boer en burger dichter bij elkaar gebracht.