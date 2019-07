Bijtelskil Sleeuwijk start vakantie met pannenkoekenfeest

SLEEUWIJK • Het is inmiddels een soort traditie in Sleeuwijk: de start van de zomervakantie vieren in zwembad Bijtelskil.

En vandaag was het voor de kinderen in Sleeuwijk dan ook eindelijk zover: de zomervakantie kan beginnen. Wie niet meteen vertrok naar de vakantiebestemming kon terecht in zwembad Bijtelskil voor een pannenkoekenfeest. Meteen uit school konden de kinderen aanschuiven en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Na het eten van stapels pannenkoeken, gebakken door diverse vrijwilligers, was het feest nog niet voorbij. Voor de kinderen waren er namelijk diverse activiteiten op het veld en in het zwembad zoals dansen, spelletjes en in een grote bal op het water lopen.