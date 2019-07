De Verrekijker zwaait juf Ineke uit

WAARDHUIZEN • Juf Ineke heeft deze week na 26 jaar afscheid genomen van CBS De Verrekijker in Waardhuizen.

Ze gaat met vervroegd pensioen.

De juf kreeg dinsdag een verrassingsfeest aangeboden door de school. Dit begon 's morgens vroeg al, toen alle kinderen van de groepen 4 tot en met 8 haar met de fiets thuis op kwamen halen.

Optocht

In een vrolijke optocht fietsten ze samen naar natuurgebied het Pompveld aan het Eendenveld. Daar waren inmiddels ook de andere kinderen en de leerkrachten aangekomen. Samen met boswachters Bart, Jos en Henk van Brabants Landschap trokken ze het Pompveld in en kwamen ze in een gebied, waar normaal gesproken geen mensen mogen komen.

Waterdiertjes vangen en bekijken, planten zoeken, hutten bouwen en een speurtocht naar de eendenkooi: de kinderen en de juf hebben enorm genoten van dit feest.

Terug op school waren er stapels pannenkoeken gebakken door de ouders en werd de juf in het zonnetje gezet met cadeautjes, tekeningen en een speciaal ontworpen boek over het leven van juf Ineke.