Nieuw bestuur: 'OKÉ FM gaat sowieso door'

VEEN • De keuze voor RTV Altena als streekomroep voor de gemeente Altena betekent niet het einde van de Aalburgse Omroep Stichting. "OKÉ gaat door, dat staat sowieso vast."

De omroepstichting heeft recent een nieuw bestuur aangesteld en weet zich gesteund door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, waar radiozender OKÉ FM ook een zendmachtiging heeft.

"We hebben een bijzonder fijn gesprek gehad met de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Zij hebben het volste vertrouwen in ons en ondersteunen en faciliteren ons volledig", stelt de kersverse voorzitter Willem Bakker.

Dankbaar

"Ook als wij niet in Altena de zender zullen worden, zullen wij dus onze uitzendingen vanuit de Bommelerwaard sowieso kunnen blijven doorzetten. De gemeenten zullen ons hierin volledig ondersteunen en staan volledig achter ons. Daar zijn wij die gemeenten ook meer dan dankbaar voor. Hierdoor is de toekomst voor OKÉ sowieso veilig gesteld."

De Aalburgse Omroep Stichting weigert overigens de handdoek in de ring te gooien, nu het advies voor RTV Altena als nieuwe lokale omroep voor de gemeente Altena bij het Commissariaat voor de Meda ligt.

"De omroepensoap is voorlopig nog lang niet ten einde. Een nieuw hoofdstuk is echter wel aangebroken. De gemeente Altena heeft slechts een advies afgegeven, dit is nog geen besluit. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het Commissariaat voor de Media komt met een eerlijk en rechtvaardig besluit. Wij zijn ervan overtuigd dat zij ons wél op de juiste waarde weten te schatten. Ook zonder de politieke steun uit Altena blijven wij vechten voor een streekomroep. De inwoners verdienen een sterke en kwalitatieve streekomroep, die altijd meer effect en kwaliteit zal kunnen bieden dan een klein lokaal initiatief."

Plan B

Tegelijkertijd wordt er ook nagedacht nagedacht over een 'plan B'. "Wij zullen er alles aan doen om onze luisteraars in Altena niet teleur te stellen. We hebben hier al mooie plannen voor, maar daar kunnen we nu nog niet meer over zeggen", zegt Bakker.