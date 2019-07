Gery van Woerkom neemt afscheid van Eben Haëzer

WOUDRICHEM • In haar beleving is haar werkende leven helemaal niet zo lang geweest, maar Gery van Woerkom gaat deze week toch echt met pensioen.

Gery van Woerkom heeft deze morgen ook nog een sollicitatiegesprek, dus langs lopende leerkrachten proberen met een snelle blik in haar kantoor een glimp op te vangen van mogelijk hun nieuwe collega. Vanwege haar naderende afscheid van de Woudrichemse school Eben Haëzer heeft een van haar collega's als verrassing echter eerst een interview met de krant geregeld.

Blind date

"Er lag een briefje op m'n bureau of ik een uurtje wilde vrijhouden voor een blind date", klinkt het lachend. Dan, met een knipoog: "Eigenlijk houd ik er helemaal niet van om zo in de belangstelling te staan."

Gery begon haar onderwijscarrière in Nieuw-Lekkerland en kwam in november 1998 in Woudrichem terecht. Op de Eben Haëzer was ze leerkracht, intern begeleider, adjunct-directeur en is ze de laatste jaren, als opvolger van Huub Ermstrang, directeur. Bij haar sollicitatie in 'Woerkum' gooide ze haar achternaam Van Woerkom in de strijd. "Een probeersel om na 24 jaar eens te verkassen. Overigens heb ik in Nieuw-Lekkerland altijd met veel plezier gewerkt, hoor."

Betrokken

Wat ze aantrof in Woudrichem was een 'goede en gezellige' school, met zeer betrokken leerkrachten en ouders. "Wij zien de ouders hier als partners, die met ons meedenken. Het beeld van tegenwoordig dat ouders scholen steeds meer vertellen wat ze moeten doen herken ik niet. Het is een samenspel, een prettige samenwerking. We voelen ons niet gestuurd."

Dankzij een andere goede samenwerking met o.a. CultuurPuntAltena en muziekvereniging Kunst Na Strijd heeft talentontwikkeling ook een plek gekregen op de Eben Haëzer.

"De laatste jaren hebben we ook een blazersklas. Leerlingen uit groep 6 krijgen tien weken op verschillende blaasinstrumenten les. De lessen worden beëindigd met een heus concert voor de ouders", legt Gery uit. "Kunst en cultuur komt altijd ten goede aan de totale ontwikkeling van het kind."

Delen

Symbolisch voor haar manier van werken is de open deur van haar kantoor. Het nodigt de leerkrachten op de Eben Haëzer uit om binnen te lopen als ze ergens mee zitten of simpelweg even hun verhaal kwijt moeten. Het past bij de cultuur die Gery heeft neergezet op de basisschool. "Leerkrachten delen meer met elkaar en durven zich kwetsbaar op te stellen. We hebben immers met elkaar de verantwoordelijkheid voor de leerlingen."

De directeur zelf raakt naar eigen zeggen niet gauw in paniek, wil dat alles in goede harmonie verloopt en houdt van kleine gesprekken met de kinderen. "Gouden momenten, noemen we die hier. Het kind laten weten dat het gezien wordt. Er onvoorwaardelijk zijn. Na zo'n gesprek merk je dat zo'n kind er de hele dag weer tegenaan kan."

Ze wijst op het nieuwe logo van de school: een kleurrijk hart met de slogan 'Hart voor het kind, zorg voor elkaar'. "Ik hoop dat de leerlingen later met een warm gevoel terugkijken op hun tijd op de Eben Haëzer", zeg Gery.

Respect

"Een school waar ze gezien zijn, waar ze zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hebben gekregen en waar ze respect voor de wereld en elkaar hebben geleerd. Die omgang met elkaar staat wat mij betreft echt bovenaan. Rekenen en taal, ook van belang, dat komt wel." Deze week, voordat ze officieel met vervroegd pensioen gaat, neemt Gery - waarschijnlijk met een traan - afscheid van haar laatste groep 8. Ze draagt het stokje over aan Christa Verschoor, nu nog directeur op De Sprankel in Dussen. Zij gaat de Eben Haëzer met twee teamleiders leiden.

"In mijn beleving is mijn werkende leven helemaal niet zo lang geweest", merkt Gery op. " Dat komt denk ik, omdat ik veel verschillende dingen heb gedaan en mijn werk heb uit mogen uit voeren met een heel fijn, open en zeer bevlogen team. Ik denk dat het goed is zo."

Tom Oostra