Vesting Woudrichem zoekt nieuwe gouverneur

WOUDRICHEM • De Woudrichemse vesting zoekt kandidaten voor de functie van gouverneur, die de inwoners gaat vertegenwoordigen 'in het directe ommeland en de verre buitengewesten'.

"De gouverneur staat voor gedrevenheid en enthousiasme vanuit de vesting, brengt dat over naar andere mensen en zal ook de 'antenne' zijn voor ontwikkelingen van buiten af", zo staat in de oproep te lezen.

Sybille van Gammeren was gouverneur van 2013 tot 2016 en het huidige gouverneursduo bestaat uit Beppie ten Böhmer en Ronald van den Ende.

Welbespraaktheid

"Gouverneur zijn is niet zo maar een taak. Het vergt takt, inzicht, welbespraaktheid en natuurlijk betrokkenheid bij het wel en wee van de vesting. De gouverneur onderschrijft de eigenheid en het karakter van de Woerkumer vesting, maar reflecteert ook samen met de bewoners op de actuele ontwikkelingen die daar invloed op kunnen en zullen hebben. De gouverneur gebruikt zijn of haar netwerk en bouwt dat uit tot een netwerk van en voor de vesting. De gouverneur staat er niet alleen voor, hij of zij wordt ondersteund door een groep vestingbewoners."

De zittingstermijn is drie jaar.

MAAS!

Bewoners bepalen uiteindelijk wie de nieuwe vestinggouverneur wordt, maar eerst moeten wel kandidaten aangedragen worden. Het team van bewonersplatform MAAS! zal deze personen vervolgens benaderen om de beschikbaarheid te polsen.

De MAAS!-voorbereiders zijn Monique van de Ven, Fera Jaspers, Leon Stok, Robert Salomons, Bart Verkade en Arjens van Gammeren. Een gouverneurskandidaat aandragen kan tot uiterlijk zaterdag 5 oktober in de postbus van Oude Liefde.

De verkiezing zal plaatsvinden tijdens de novembereditie van MAAS!.