Juf Annemieke 25 jaar op ds. G. Voetiusschool in Andel

ANDEL • Juf Annemieke van de Geer van de ds. G. Voetiusschool in Andel heeft donderdag haar 25-jarig onderwijsjubileum gevierd.

Juf Van de Geer begon als kleuterjuf in 1994 aan de ds. G. Voetiusschool in Andel en is al die jaren gebleven. In de loop van de jaren gaf ze vooral aan de groepen 1 en 2 les. Haar bijna grenzeloze drive voor het onderwijs aan het jonge kind en steeds zoeken naar vernieuwing en verbetering werken enthousiasmerend.

Donderdag is dit jubileum samen met de kinderen van de school gevierd. Tijdens de opening van het nieuwe schooljaar in de laatste vakantieweek wordt bij dit heuglijke feit met het team stilgestaan.