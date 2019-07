Dwayne Johnson en Jason Statham zijn terug als Luke Hobbs en Deckard Shaw in Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Dit is de spectaculaire eerste stand-alone film van de wereldwijd succesvolle Fast & Furious franchise, die met acht films tot nu toe al bijna $5 miljard heeft opgebracht.

De actiefilm Fast & Furious: Hobbs & Shaw geeft een nieuwe wending aan de succesvolle Fast & Furious franchise en neemt je mee van Los Angeles naar Londen en van het verlaten Chernobylnaar het prachtige Samoa.

The fast and the furious draait vanaf 1 augustus in de bioscoop.

