ALMKERK • Eigenaars van klassieke voertuigen kwamen zaterdag weer in Almkerk bijeen voor de start van de 26e editie van de Altena Tourtocht.

De organisatie was in handen van Stichting Altena Course. Het publiek kon de wagens bij 't Verlaat in Almerk bewonderen, waarna de stoet vertrok voor een mooie tocht door Brabant.

Deelname aan de Altena Tourtocht is voor auto's, vrachtwagens en motoren van 25 jaar en ouder.