Oranjefan Arie van der Stelt hoopt op 2-1 voor Nederland

NIEUWENDIJK • Sport is alles voor de 81-jarige Arie van der Stelt uit Nieuwendijk, dus hulde hij zijn huis volledig in het oranje om het Nederlands elftal een hart onder de riem te steken tijdens het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen.

Van der Stelt heeft tot nu toe alle wedstrijden van het WK in Frankrijk gezien en natuurlijk ook die van de Nederlandse voetbalvrouwen. "Maar het valt mij op dat het nergens oranje versierd is", merkt hij op.

Lopen gaat moeilijker

De laatste keer dat mannen meededen aan een groot toernooi had Van der Stelt nog de hele straat versierd. Door zijn leeftijd heeft hij het dit jaar alleen bij zijn woning aan de Rijksweg gehouden. "Lopen gaat steeds moeilijker. Ik bracht altijd thee rond bij voetbalvereniging Altena, maar daar ben ik ook mee gestopt."

Aanstaande zondag treedt Oranje in de finale aan tegen de Verenigde Staten. "Ik had niet verwacht dat ze zover zouden komen, maar je houdt altijd hoop, hè", zegt Van der Stelt. Hij hoopt op een 2-1 zege voor de Oranjeleeuwinnen. "Die dames zijn zó gemotiveerd en staan er zo positief in, het moet te doen zijn."

De wedstrijd tegen de Verenigde Staten wordt zondag om 17:00 uur afgetrapt in Lyon.