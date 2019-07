Zaagwerk Oostwaard van start

HANK • Binnenkort begint Staatsbosbeheer met zaagwerk in de Oostwaard.

De werkzaamheden worden op zes locaties uitgevoerd. Bij de Nathalsweg/Oostkilweg en aan de Westkilweg draait het om het zagen van populieren.

Aan de Bakkerskilweg, Weeresteinweg (twee locaties) en bij de Raepkilweg staat in juli en augustus de bestrijding van de essentaksterfte centraal. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door deze agressieve schimmelziekte, waarvan de bomen niet herstellen.

Staatsbosbeheer streeft ernaar om het zaagwerk in de Oostwaard voor de komende herfst te hebben afgerond.

Herplant

Van december 2019 tot en met maart 2020 volgt dan de herplant, waarbij er naar schatting zo'n 1100 populieren en 37.000 loofbomen en struiken zoals esdoorn, eik, beuk, linde, haagbeuk, sleedoorn en meidoorn weer de grond in zullen gaan.

Bij de zaagwerkzaamheden probeert Staatsbosbeheer zoveel mogelijk dode, staande bomen in het terrein te ontzien.