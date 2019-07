Onwonenden Wijkse Bol luiden noodklok om parkeerproblemen

WIJK EN AALBURG • Voetbalvereniging NOAD'32, zeilvereniging Trident en omwonenden van de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg luiden de noodklok vanwege parkeerproblemen.

Gezamenlijk hebben ze een aangetekende brief gestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Altena met het verzoek een oplossing te creëren. Ze maken zich grote zorgen over de overlast die er in het weekend is en ze verwachten dat door de komst van cafetaria De Happetap de problemen nog groter worden.

Op een drukke zaterdag maken leden en bezoekers van NOAD'32, leden van zeilvereniging Trident, wandelaars en andere recreanten vaak gelijktijdig gebruik van de parkeergelegenheid naast het NOAD-complex.

Niet voldoende

Voor al het aanbod is de huidige parkeergelegenheid niet voldoende en laat staan als zo dadelijk ook nog de cafetaria haar deuren heeft geopend.

NOAD'32, Trident en de omwonenden hebben in hun brief gelijk ook al een oplossing aangedragen. Ze verzoeken de gemeente om het braakliggend stuk grond achter de NOAD-accommodatie in te richten als parkeerterrein. Een oplossing die door het bestuur van NOAD'32 al eerder kenbaar is gemaakt aan zowel de gemeente Aalburg als de nieuwe gemeente Altena.

Geen prioriteit

"Ondanks diverse brieven, e-mails en gesprekken is er nog steeds geen passende oplossing. Ik krijg tussen de regels door de indruk dat het geen prioriteit heeft", verwoordt NOAD-voorzitter Jerry Bouman namens alle belanghebbenden.

Omwonenden maken zich ook ernstig zorgen als er zich calamiteiten bij hen, bij de voetbalclub of op de Afgedamde Maas voordoen. Hulpdiensten zouden dan grote problemen hebben om de onheilsplek te bereiken.

Behalve de parkeeroverlast, zijn er ook zorgen over de toegangsweg vanaf de Maasdijk naar de Wijkse Bol. Door de drukte naar de Wijkse Bol ontstaan er nu al regelmatig ook buiten de weekenden onveilige situaties vooral ook voor de jeugdige voetballeden. Het zicht om op de Maasdijk te kunnen komen wordt door uitdijende heggen en geparkeerde auto's ontnomen.