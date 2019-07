Oerlemans komt met eigen kwartetspel

GENDEREN • Om het personeel en zakelijke relaties te betrekken bij duurzaam verpakken heeft Oerlemans Packaging Group een kwartetspel ontworpen.

Dit spel geeft inzicht in de duurzaamheidsthema's van de kunststoffenindustrie.

Er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in de kunststoffenindustrie om te verduurzamen. Niet iedereen weet wat er allemaal voor -en achter de schermen gebeurt, zo stelt het bedrijf uit Genderen.

Plastic

"Zo vind je in dit kwartetspel de achtergrond van de 'sustainable development goals' van de Verenigde Naties en het Nederlandse Plastic Pact. Tevens is van elke R' van het Rethink-initiatief een serie te vinden. Er wordt uitleg gegeven over termen als biobased, bioafbreekbaar plastic en CO2-reductie. De voordelen van kunststof worden beschreven en het nut van verpakken. Ook verschillende soorten plastic folie komen aan bod. Dit kwartet neemt je mee in de wereld van kunststoffen en schept een hoop duidelijkheid."

Rob Verhagen, sustainability director bij Oerlemans: "Ik ben ontzettend trots dat we dit mogen delen met collega's en klanten. De eerste reacties zijn ontzettend positief."