Lucht geklaard tussen AltenaLokaal en CDA

ALTENA • AltenaLokaal en CDA hebben woensdagavond tijdens een gesprek hun geschil bijgelegd.

In het debat over het wel of niet verplaatsen van paardensportvereniging De Nieuwe Roef in Sleeuwijk, om daar eventueel de atletiekbaan van Altena Road Runners mogelijk te maken, waren de emoties tussen fractievoorzitters Philip den Haan (AltenaLokaal) en Gerard Paans (CDA) dinsdagavond hoog opgelopen.

"De lucht is geklaard, we gaan samen constructief verder", laat Philip den Haan, fractievoorzitter van AltenaLokaal, donderdag weten. "De fractie was niet blij met hoe de discussie dinsdag gelopen is, maar uiteindelijk wordt ook de verplaatsing van de paardensportvereniging door het college doorgerekend. En dat is voor ons de beste oplossing."

Paans zegt dat beide fractievoorzitters woensdagavond een goed gesprek hebben gehad. "Daarin hebben we elkaars standpunten nog eens gehoord en het uitgepraat. Daarmee is de kous af, de lucht is geklaard. Dit najaar gaan we gewoon een goed besluit nemen in dit dossier."