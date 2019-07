AltenaLokaal en CDA met elkaar om tafel na stevig debat

ALTENA • AltenaLokaal en CDA gaan woensdagavond met elkaar om tafel om de lucht tussen beide coalitiepartijen te klaren.

Concrete aanleiding is het stevige debat dinsdagavond tussen fractievoorzitters Philip den Haan (AltenaLokaal) en Gerard Paans (CDA) over de mogelijke verplaatsing van paardensportvereniging De Nieuwe Roef in Sleeuwijk om zo de komst van de atletiekbaan voor Altena Road Runners op die locatie mogelijk te maken.

Als het aan AltenaLokaal ligt verhuist De Nieuw Roef; het CDA wil eerst alle opties doorgerekend hebben, dus ook de variant waarbij de atletiekbaan áchter de paardensportvereniging aangelegd wordt.

Het college gaat er in de kadernota overigens van uit dat de thuisbasis van Altena Road Runners gerealiseerd kan worden zonder de paardensportvereniging te verplaatsen.

Motie

"Als het CDA vanaf het begin betrokken was geweest bij dit dossier, zouden zij nu ook zien dat dat geen logische optie is. Wij zijn die straat allang uit. Het beste is om De Nieuwe Roef te verplaatsen", zegt Den Haan, die daartoe dinsdagavond een motie indiende. "We wilden laten zien dat we kunnen doorpakken, anders ligt die atletiekbaan er over een paar jaar nog niet."

Zonder steun van o.a. de christendemocraten haalde de motie van AltenaLokaal het uiteindelijk niet. Wel besloot de gemeenteraad dinsdag om een mogelijke verhuizing van De Nieuwe Roef door te laten rekenen, zoals het CDA graag wil.

VAR-moment

Het heeft tot ontevredenheid geleid bij de fractie van de lokalen, zegt Den Haan. "Het gaat mij vooral om de manier waarop dit gebeurd is. Het kan niet zo zijn dat het CDA nu de lead pakt in dit dossier. We zijn niet blij en dan druk ik me nog zachtjes uit. Om in voetbaltermen te blijven, dit is een serieus VAR-moment."

CDA-fractievoorzitter Gerard Paans bekijkt de kwestie 'iets zakelijker'. "AltenaLokaal wist dat wij niet voor die motie gingen stemmen. Ik heb daarover overleg gehad met Philip. Ik begrijp dat hij teleurgesteld is, want hij gaat vol voor die atletiekbaan."

De komst daarvan staat echter buiten kijf, vervolgt Paans. "Het gaat erom of we de paardensportvereniging moeten verplaatsen of niet. Het CDA zegt: geef ons de ruimte om alles uit te rekenen, zodat we een goed besluit kunnen nemen. Die twee maanden maken uiteindelijk het verschil niet."

Tom Oostra