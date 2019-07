'Zwemveiligheid is zorgplicht van gemeente Altena'

ALMKERK • Zwemveiligheid is een zorgplicht van de gemeente Altena, zo spraken vrijwel alle fracties uit tijdens de bespreking van de Kadernota 2020 van de gemeente Altena.

Door middel van twee moties, één door Progressief Altena, ChristenUnie, AltenaLokaal, CDA, VVD en één door de SGP, werd de zwemveiligheid uitgebreid onder de aandacht van het college gebracht.

De zorgen in de eerste motie draait vooral om het feit dat niet op iedere basisschool in Altena schoolzwemmen wordt aangeboden. Waardoor, ook vanwege de financiële verplichtingen, niet alle kinderen in de gemeente zwemlessen kunnen volgen.

De indieners van deze motie vragen het college in beeld te brengen hoe groot het probleem is en de raad een voorstel te doen wat er voor nodig is om alle kinderen zwemvaardig te maken. De fracties zien dit voorstel het liefst uiterlijk 1 oktober tegemoet zodat het opgenomen kan worden in de begroting 2020.

Harmonisatie

De motie, van de SGP, draait vooral om de harmonisatie van de kosten voor zwemles. De verschillen tussen de kosten in het behalen van een A-diploma binnen de gemeente Altena zijn namelijk flink: van minder dan 350 euro tot bijna 900 euro voor het behalen van een A-diploma.

Één van de redenen van dat financiële verschil is dat de diverse baden binnen Altena verschillende aanbieders hebben. Het CDA vraagt zich dan ook af hoe de SGP het voor zich ziet om die kosten gelijk te trekken.

Hennie Schermers van de ChristenUnie noemt de motie van de SGP sympathiek, en onderstreept het belangrijkste doel, zwemveiligheid en zwemvaardigheid, te versterken. "En dat hoeft niet in iedere kern op dezelfde manier. In de ene kern zou dat kunnen in de vorm van schoolzwemmen, in de andere kern bijvoorbeeld met behulp van subsidie."

Sociaal bezig zijn

AltenaLokaal heeft sport en bewegen hoog in het vaandel staan, dus vindt het ook belangrijk dat het zwemmen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd zo laat Henri Boevé weten. "Zwemmen is ook sociaal bezig zijn. De vraag is nu vooral: wat is het verschil tussen de aanbieders, wat zijn de criteria en hoe is dat te harmoniseren?"

Wethouder Peter van der Ven ziet ook het enorme belang van zwemmen en zwembeleid. "Altena is omgeven door water, dus een goed zwembeleid is belangrijk. Het college zal op korte termijn in beeld brengen wat de verschillen zijn en hoe dat het beste geharmoniseerd zou kunnen worden."

In een gewijzigde motie aan het einde van de raadsvergadering vraagt de raad de wethouder aan te geven hoe groot het probleem op het gebied van zwemvaardigheid is. Daarnaast wil de raad een voorstel van het college wat ervoor nodig is om alle kinderen zwemvaardig te maken. 'In dat voorstel zal de harmonisatie van de kosten voor (school)zwemmen meegenomen moeten worden', zo staat in de motie, ingediend door alle fracties, behalve Burgerstem Altena, te lezen.