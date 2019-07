Verplaatsing PSV De Nieuwe Roef zorgt voor stevig debat

ALMKERK • De aanleg van de atletiekbaan in Sleeuwijk, maar vooral de verplaatsing van paardensportvereniging De Nieuwe Roef naar een nieuwe locatie, zorgde dinsdagavond tijdens het bespreken van de Kadernota 2020 voor een stevig debat in de raad van Altena.

Het staat buiten kijf dat de atletiekaccommodatie achter het Altena College in Sleeuwijk er komt, eerder werd daar al geld voor vrijgemaakt. Grootste knelpunt, zo bleek dinsdag, is de verplaatsing van de paardensportvereniging.

AltenaLokaal pleit, bij monde van Philip den Haan vooral voor voortvarendheid in de aanleg van de atletiekaccommodatie. Daarom kiest de fractie ook voor een andere optie dan het college voorstelt.

Voor het CDA is dat echter een brug te ver. Gerard Paans: "Geef ons een raming, wat zijn de kosten voor het afbreken van de aangekochte boerderij? We zijn zeker voor de komst van de atletiekaccommodatie, maar bereken alle opties door. Dan kunnen we in september een afgewogen besluit nemen."

Right to Challenge

De ChristenUnie stelt voor om in de verplaatsing van de paardensportvereniging, de vereniging zelf mee te laten denken. De fractie verzoekt het dan ook PSV de Nieuwe Roef de kans te geven de haalbaarheid van het gewenste hippisch centrum verder te onderzoeken op de Roef 5, in het kader van de door het college beoogde Right to Challenge.

"Bij een sluitend businessplan van de vereniging zou de Roef 5 tegen een maatschappelijke huurprijs ter beschikking gesteld kunnen worden aan PSV de Nieuwe Roef. Zo wordt de mogelijkheid geboden de ontwikkeling zelf ter hand te nemen."

"Ik zie een mooie oplossing in de beide ingediende moties. Het geeft het college de mogelijkheid om medio oktober te komen met meer informatie. Dan hebben we contact gehad met betrokkenen en omwonenden en kan er een helder beeld geschetst worden", zo laat wethouder Peter van der Ven weten.