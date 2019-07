VVD Altena: ‘Insteekhaven Werkendam zal dieper doel vertragen’

ALMKERK • Pim Bouman van de VVD ziet liever dat het college van B en W van de gemeente Altena in één keer fors investeert in een derde haven voor Werkendam, dan dat er nu geld besteed wordt aan een insteekhaven.

"Het is zonde om nu tijd, energie, moeite en geld te steken in een beperkte oplossing. Ik zie liever dat er wordt geïnvesteerd in een goede oplossing", zo zei Bouman tijdens de algemene beschouwingen op de Kadernota voor 2020.

Ondernemers klem

Machiel Versluis van de SGP deelt de mening van de VVD niet. "Er wordt in Werkendam al zo lang gezocht naar een goede plek. Als er nu niet wordt geïnvesteerd in een insteekhaven, worden de ondernemers als het ware klem gezet, daarom zien we liever een oplossing op de korte termijn."

Pauline van den Tol van Burgerstem Altena onderstreept dat al tien jaar geleden werd gesproken over de noodzaak van een derde haven. "Veel natte bedrijven zijn ondertussen naar de overkant, naar Hardinxveld, getrokken. Straks is een investering in een derde haven helemaal niet meer nodig en zijn we in Werkendam werkgevers kwijt."

Ook het CDA ziet liever dat er op korte termijn aan de natte bedrijven wordt gedacht. ChristenUnie vraagt zich echter af of de aanleg van een insteekhaven wel een juiste keuze is. "Het is geen èchte oplossing."

Bouman: "De haven verdient zeker aandacht en geld. Natuurlijk zullen ondernemers gaan voor een insteekhaven, want iets is beter dan niets. De VVD heeft echter de angst dat als de insteekhaven er komt, een groter plan, een dieper doel zal vertragen."

Korte termijn

Wethouder Matthijs van Oosten snapt dat de VVD de aanleg van een insteekhaven ziet als een kleine oplossing voor een groot probleem. "We willen havencapaciteit creëren voor ondernemers. Op de lange termijn moet er echt een derde haven komen, maar daarvoor zijn we afhankelijk van het Rijk. En de verwachting is dat zij niet binnen tien jaar zullen gaan werken aan de rivieren. Het idee voor de insteekhaven is er één voor de korte termijn: binnen nu en drie jaar."

Angst dat ondernemers uit Werkendam zullen vertrekken heeft Van Oosten niet echt. "Heel de rivierdelta kampt met ruimtegebrek. Maar het is wel belangrijk dat we de keten in Werkendam gesloten houden."