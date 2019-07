Werkendams stel gaat op reis met voertuigen uit jaren zestig

WERKENDAM • Zo trots als een pauw zijn Rens en Petra den Breejen op hun Volvo Amazon uit 1965 en de caravan uit 1969. Eigenhandig helemaal opgeknapt. "Maar zoiets doe ik nooit meer", verzucht Rens.

"Nu alles klaar is, vind ik het natuurlijk prachtig. Maar er waren momenten dat ik er tegenaan heb geschopt. Het was een behoorlijk groot project, zeker als je zoiets nog nooit hebt gedaan."

Retro

Het opknappen van oude voertuigen begon voor Rens ruim twee jaar geleden. "We gingen aan wal wonen, ik had veel vrije tijd en daar wilde ik iets mee doen. Als eerste heb ik een brommer uit 1972 opgeknapt." Dat er een auto en caravan volgden, komt eigenlijk door Petra.

"We waren op vakantie met een nieuwe auto en caravan. Petra voelde zich daar niet prettig bij. Ze voelde zich enorm zitten zei ze. Het leek Petra juist wel leuk om een beetje terug in de tijd te gaan en op pad te gaan met een auto en caravan in retro look."

Acht maanden

Het echtpaar uit Werkendam struint internet af naar geschikte voertuigen.

"We hebben best even moeten zoeken, want zeker aan een caravan is lastig te komen. Op een gegeven moment zagen we wat via Facebook en die hebben we eigenlijk meteen meegenomen, want het liep echt storm." Rens en Petra redden de caravan van de ondergang.

"Er moest echt veel aan gedaan worden: een nieuwe bodem, een nieuwe achterkant, isolatie. We hebben het interieur helemaal gestript. Uiteindelijk zijn we er acht maanden mee bezig geweest. We wilden alles terugbrengen in de oorspronkelijke staat, hebben een nieuw interieur gekocht en dat laten fineren voor de notenhouten look. En Petra is bijvoorbeeld met een vriendin bezig geweest om gordijntjes te haken en overgordijnen en kussens te maken in de stijl van toen. En zelfs de voortent hebben we in retro look laten maken. Het moet natuurlijk wel allemaal bij elkaar passen."

Gelukkig hoefde er aan de auto niet zo veel gedaan te worden, zo vertelt. Rens. "Daar heb ik alleen een nieuwe imperial opgezet."

Normandië

De eerste vakantie met de nieuwe voertuigen staat inmiddels voor de deur. Rens en Petra hebben zin in hun reis naar Normandië.

Bang om met pech te komen staan, is Rens niet. "Ze hebben toch overal wel iets als een ANWB", zegt hij nuchter. "Bovendien hebben we met beide voertuigen al langs de kant van de weg gestaan. Toen we de Volvo op gingen halen, stond de ANWB binnen een half uur al naast de auto. Maar ook toen we de caravan ophaalden zat het niet mee. We reden de snelweg op en Petra zei: 'ik hoor wat'. Vervolgens klonk er een harde klap en stuiterde er een wiel over de weg. We hebben dus al van alles mee gemaakt."

Hoewel de moed Rens af en toe in de schoenen zakte, denkt hij niet dat het nu klaar is. "Hoewel ik niet meer zo'n groot project aan zal pakken. Maar ik kan nu eenmaal niet stil zitten."

Het resultaat mag er dan ook zijn èn trekt de nodige aandacht. "Laatst zijn we een stukje door de Biesbosch gereden. De één na de ander stopte om te kijken, of stak zijn duim omhoog!"